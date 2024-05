Są na wagę złota. Ukraina otrzyma dodatkowe sześć sztuk

Firma Hensoldt pochwaliła się, że ta partia zwiększy wolumen wyprodukowanych radarów TRML-4D do ponad 50 sztuk. Najnowszy pakiet skomentował też dyrektor generalny firmy Oliver Dörre "Nasze radary są pilnie potrzebne ukraińskiej obronie powietrznej i jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć wszystkie egzemplarze w tym roku. Informacje zwrotne od naszych klientów potwierdzają, jak ważna jest szybka dostępność radarów dla ochrony ich obywateli"

Radary TRML-4D - nowoczesne oczy i uszy obrony przeciwlotniczej

Radary TRML-4D to konstrukcja wykonana w technologi AESA (Active Electronically Scanned Array) czyli z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym. Jest to obecnie najnowsze rozwiązanie zapewniające bardzo dobre właściwości wykrywania nawet trudnych obiektów oraz bardzo odporne na działanie systemów walki elektronicznej. Radar TRML-4D może być zamontowany na holowanej naczepie bądź na podwodziu ciężarówki, a sama antena jest umieszczona na rozkładanym maszcie

Producent chwali się, że radar TRML-4D pozwala nawet na wykrywanie i śledzenie około 1500 obiektów o skutecznej powierzchni odbicia 0,01 m² w promieniu do 250 kilometrów (zależy od charakterystyki celu oraz jego pułapu). Dane następnie mogą być przekazywane do sparowanych z radarem systemów przeciwlotniczych. Oprogramowanie radaru umożliwia także klasyfikację celów na pociski manewrujące, drony oraz samoloty i helikoptery co ułatwia priorytetyzację celów.

Warto też zaznaczyć, że jest to system z obrotową anteną umożliwiającą wykrywanie obiektów w 360 stopniach, a nie tylko 120 stopniach jak ma to miejsce w przypadku radarów w starych systemach Patriot. Jednakże jeśli prędkość obrotu anteny zapewniającej odświeżanie położenia celu poniżej sekundy to za mało radar może oświetlać obszar stałą wiązką, ale wtedy jego kąt wykrywania spada do 100 stopni.

Ukraińcy dysponują obecnie dziewięcioma radarami TRML-4D, a najnowsza dostawa zwiększy ich liczbę do 15 sztuk. Są one m.in. bazowym wyposażeniem baterii systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu IRIS-T SLM, ale możliwe jest też ich sprawowanie z innymi systemami przeciwlotniczymi co podnosi ich skuteczność.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski