Koniec F/A-18E/F Super Hornet. 30 lat po rozpoczęciu produkcji Boeing rezygnuje

F/A-18E/F Super Hornet to wyjątkowa maszyna. Wywodzi się od samolotu F/A-18, jednak – mimo bardzo podobnej sylwetki – jest od swojego pierwowzoru większy, cięższy, a przede wszystkim oferuje znacznie większe możliwości.

Obecnie – wraz z morską wersją F-35 (F-35C) stanowi podstawę amerykańskiego lotnictwa morskiego. Co więcej, na bazie Super Horneta powstała wyjątkowa i pozostająca w ciągłej eksploatacji maszyna, jaką jest Growler.

To wyspecjalizowany, ofensywny samolot przeznaczony do walki radioelektronicznej, a w szczególności do przełamywania obrony powietrznej przeciwnika.