Rumunia wybrała jak Polska. Wydali niemal mld dolarów na armatohaubice

Jak podaje portal Defence Industry Europe wybranie przez Rumunię armatohaubic z Korei Południowej i zatwierdzenie ich planu zakupowego o wartości 920 mln dolarów jest największym wysiłkiem finansowym od paru lat. Ponadto jest to jeden z głównych filarów budowanej bilateralnej współpracy pomiędzy rządami Rumuni i Korei Południowej w dziedzinie obrony rozpoczętej w kwietniu 2024 roku.

Właściwy kontrakt zostanie podpisany w najbliższych tygodniach. Jego wartość to 920 mln dolarów i będzie obejmować poza dostawami 54 armatohaubic wraz z pojazdami logistycznymi także szeroki pakiet szkoleniowy i budowę możliwości produkcyjnych i serwisowych w Rumuni. W Ramach kontraktu 36 z 54 armatohaubic powstanie w Rumuni.

Rumunia pozyska ulepszony wariant K9A1 Thunder, podobny do tego, jaki niedawno nabyła Polska. Jest to zmodyfikowana wersja klasycznego K9 Thunder produkowanego od 1999 roku. Mamy więc tutaj do czynienia z konstrukcją o masie 47 ton na podwoziu gąsienicowym z wieżą zawierającą armatę kal. 155 mm o długości 52 kalibrów.