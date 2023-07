Modernizacja armatohaubic K9 Thunder. Koreańczycy mają pomysł, jak je ulepszyć

Korea Południowa użytkuje obecnie armatohaubice w wersji K9A1 Thunder i taki wariant tej broni trafił także do Polski, która kupiła w sumie 212 egzemplarzy (dostawy mają zakończyć się w 2026 r.). Koreańskie plany przewidują modernizację posiadanych haubic. Nowa wersja, K9A2, ma zostać wyposażona w automat ładowania .

Dzięki temu z pięciu do trzech osób (w sytuacji awaryjnej wystarczą dwie) ma zmniejszyć się załoga pojazdu, co w przypadku 1300 użytkowanych przez Koreę egzemplarzy pozwoli na zauważalne zmniejszenie liczby obsługujących je żołnierzy.

Jednocześnie – jak przekonują koreańskie władze – dodanie automatu ładowania ma zwiększyć skuteczność broni w walce i zdolność do szybkiego otwarcia ognia. Wprowadzenie automatu ładowania pozwoli na zwiększenie szybkostrzelności o połowę, do 9-10 strzałów na minutę.

Ulepszona zostanie także lufa armatohaubicy, co wydłuży jej żywotność z 1000 do 1500 strzałów. Zachowana zostanie dotychczasowa długość lufy, wynosząca 52 kalibry (dłuższą lufę o długości 58 kalibrów, oferującą większy zasięg ognia, wprowadzi dopiero kolejna modernizacja do wariantu K9A3).