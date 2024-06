Rosyjskie starcie BTR‑a 82A ze starym M113. Pokaz pełen porażek

Tym razem do sieci trafiło nagranie z testów balistycznych starego transportera opancerzonego M113 . Testy tego typu nie są niczym zadziwiającym, ale forma ich przeprowadzenia już jak najbardziej. Na poniższym nagraniu propagandowym widać ogromną nieudolność Rosjan w wielu aspektach.

Pierwszym jest przypadek kiedy to zaledwie ze 100 metrów armata automatyczna 2A42 kal. 30 mm charakteryzuje się tragiczną celnością, ponieważ zaledwie jeden z dwóch wystrzelonych pocisków trafił w bok transportera M113. Widać, że jeden z pocisków przelatuje nad M113, a później widziana druga dziura jest wynikiem kolejnej serii, której już Rosjanie nie uwzględnili w nagraniu.

Oznacza to, że większych odległościach taka słaba celność może nawet uniemożliwić trafienie celu . Powodem może być zużyta lufa, jej wadliwy egzemplarz, system stabilizacji bądź amunicja kompletnie nie trzymająca parametrów co jest normą w nowej rosyjskiej produkcji bądź dostawach z Korei Północnej .

Drugą kwestią jest strzelanie przez Rosjan w boczny pancerz transportera M113, który jest dożo słabszy niż przedni za którym znajduje się jeszcze silnik. Mimo wszystko pancerz M113 nigdy nie został zaprojektowany do przetrwania ostrzału z armat kal. 30 mm i miał tylko zapewnić ochronę przed odłamkami artyleryjski i karabinami maszynowymi.

Dziury po pociskach wskazują, że Rosjanie wykorzystali standardowe naboje 3UBR6 zawierające pocisk o masie 400 g wykonany z utwardzanej stali o twardości 47-56 HRC. Cechuje się on przy opuszczeniu lufy prędkością 970 m/s i ma wedle Rosjan przebijać 20 mm stali pancernej ustawionej pod kątem 60 stopni na dystansie 700 m. Jest to standardowa rosyjska amunicja do armat kal. 30 mm.