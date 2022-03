Problemy ze sprzętem Rosjan. Cuda techniki, które zawiodły podczas wojny w Ukrainie

Rozwój tej konstrukcji trwał bardzo długo. Zaprojektowany w latach 80. samolot został oblatany w 1990 roku, ale wejście do służby w rosyjskim lotnictwie nastąpiło dopiero 24 lata później – po usunięciu wykrytych usterek i dopracowaniu konstrukcji, a także dostosowaniu jej do zmieniających się w czasie wymagań technicznych.

Konstrukcja samolotu jest głęboką modyfikacją myśliwca przewagi powietrznej, Su-27. Do charakterystycznej sylwetki "Flankera" konstruktorzy dodali canardy (małe, dodatkowe skrzydełka z przodu), a przód kadłuba został przebudowany tak, by zmieścić dużą kabinę, obudowaną tytanowym opancerzeniem .

Mimo tego samolot uległ ukraińskiej obronie powietrznej. Do chwili pisania tego tekstu Rosjanie stracili w Ukrainie co najmniej cztery Su-34, a trudne do zweryfikowania doniesienia zwiększają tę liczbę do sześciu maszyn.