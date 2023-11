Rosja w nowej "osi zła". Fabryki Kim Dzong Una pracują pełną parą

"Oś zła 2.0" - oto, na co może liczyć Rosja od reżimu Kim Dzong Una

Korea Północna ma bardzo ograniczone możliwości produkcji zaawansowanego uzbrojenia, ale inaczej wygląda sprawa w przypadku prostej amunicji artyleryjskiej. Rosyjskie możliwości produkcyjne tej drugiej mimo wzrostów są niewystarczające i to właśnie pociski artyleryjskie kal. 122 mm i 152 mm w połączeniu z prostymi rakietami kal. 122 mm jadą do Rosji w hurtowych ilościach.

W przypadku pocisków to te konstrukcyjnie składają się tylko z odlewanego stalowego korpusu wypełnionego materiałem wybuchowym i prostym zapalnikiem uderzeniowym mającym się zdetonować przy uderzeniu w cel. W przypadku niekierowanych pocisków rakietowych jest podobnie, tylko dochodzi jeszcze paliwo rakietowe.

Przykładowo pociski kal. 122 mm zawierające do około 3,5 kg trotylu lub innego materiału wybuchowego oferują zasięg rażenia celów na dystansie do 15 km. Z kolei większe pociski kal. 152 mm oferują zasięg zwiększony do 18 km i zawierają