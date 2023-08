Porażka Korei Północnej. Satelita szpiegujący runął do morza

Jak poinformowały północnokoreańskie media, pierwsza i druga faza lotu rakiety przebiegły normalnie. Do błędu doszło jednak w systemie awaryjnego odpalania podczas trzeciej fazy lotu. Rakieta spadła do morza. CNN informuje, że rakieta rozpadła się na części w powietrzu zanim wpadła do Morza Żółtego, Morza Wschodniochińskiego i Oceanu Spokojnego.