Były prezydent Ukrainy pomaga obrońcom. Dostarczył im wozy bojowe

FV103 Spartan to brytyjskie gąsienicowe transportery należące do opancerzonych pojazdów bojowych z rodziny CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Wóz jest przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych i może przewozić do siedmiu żołnierzy, w tym trzech członków załogi. Maszyna została wyposażona w karabin maszynowy kal. 7,62 mm.