Rewolucyjna amunicja czołgowa w Ukrainie. "Wyczyści" każdy rosyjski okop

W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające pojemnik po amunicji МK 324 Mod 0 (MP-HE-T). Ten ciąg znaków pozwala dojść do tego, że jest to bardzo nowoczesna wielozadaniowa amunicja programowalna DM11 wyprodukowana dla amerykańskich Marines .

Czołgi są wykorzystywane do wielu zadań wspierających, a walka z maszynami przeciwnika stanowi tylko niewielki procent. Z tego względu wykorzystują wiele rodzajów amunicji, co komplikuje logistykę. Potrzebne są bowiem pociski stricte przeciwpancerne w formie penetratorów APFSDS (podkalibrowa stabilizowana brzechwowo z odrzucanym sabotem), odłamkowo-burzące (HE), kumulacyjne HEAT czy dedykowane do niszczenia bunkrów.