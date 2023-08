Rosyjski "HIMARS". Jego pociski wykorzystują elektronikę z Chin

W sieci pojawiły się zdjęcia rozebranego pocisku rakietowego odpalonego z systemu Tornado-S. Jest to najnowszy system artylerii rakietowej Rosjan koncepcyjnie zbliżony do słynnych amerykańskich HIMARS-ów. Tegoroczna produkcja pokazuje wykorzystanie przez Rosjan części z Chin. Wyjaśniamy, co to oznacza.