M1 Abrams w Ukrainie. To może być pierwsze takie zdjęcie

Serwis The War Zone skontaktował się z amerykańskim ekspertem, który zgodził się skomentować zdjęcie pod warunkiem zachowania anonimowości. Jego zdaniem fotografia opublikowana w mediach społecznościowych pokazuje czołg M1 Abrams nieznajdujący się na pozycji bojowej. Świadczy o tym m.in. pozycja jego kadłuba oraz wieży. Ekspert zauważył również, że maszyna umiejscowiona jest w głębokim okopie, najprawdopodobniej pełniącym rolę kryjówki czołgu. Jak wyjaśnił: "to dlatego, że M1 Abrams jest takim celem nagrodą, który Rosjanie mają zniszczyć i byłoby to ogromne zwycięstwo propagandowe, gdyby udało im się go obrać za cel, Ukraińcy o tym wiedzą".