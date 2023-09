Pierwsze takie wsparcie. Mały kraj zdecydował

"Nietypowe wydarzenie" – tak o przekazaniu Ukrainie wozów opancerzonych MaxxPro pisze portal Defense Express. To pierwsze wsparcie ze strony Albanii, które dotyczy pojazdów pancernych.

Do tej pory Albania wysłała do Kijowa wsparcie w postaci dwóch ambulansów Mercedes-Benz 508D, amunicji do broni strzeleckiej kal. 7,62 mm oraz moździerzy Typ 63 kal. 60 mm. Mały kraj postanowił przekazać na front kolejny sprzęt – tym razem listę wysłanej broni po raz pierwszy otwierają pojazdy opancerzone International MaxxPro. Ukraina otrzyma aż 22 jednostki wozów, a ponadto – miny moździerzowe kal. 82 mm.

Wsparcie z Albanii do Ukrainy. Pierwszy raz wysłali wozy pancerne

Portal Defence Express podkreśla, że wysłane z Tirany pojazdy opancerzone to w istocie duże wsparcie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jeszcze w 2022 r. albańska armia dysponowała zaledwie 40 egzemplarzami wozów MaxxPro. Maszyny trafiły do bałkańskiego kraju w 2019 r. na podstawie umowy ze Stanami Zjednoczonymi.

International MaxxPro to pojazdy, z którymi Ukraińcy mają do czynienia już od dawna i – jak czytamy – tamtejsza armia dysponuje setkami takich konstrukcji. Oznacza to, że żołnierze są już doskonale zapoznani z obsługą bojowego wozu opancerzonego typu MRAP (o zwiększonej odporności na wybuchy min).

Cutowany przez ukraiński portal ArmyInform żołnierz o pseudonimie "Askal" twierdzi, że MaxxPro "nigdy nie zawiódł" na froncie. Z uwagi na dużą wytrzymałość, wozy są aktywnie wykorzystywane na pierwszej linii frontu – zarówno w operacjach szturmowych, jak i w trakcie ewakuacji rannych.

Wóz MaxxPro. © armyinform.com.ua

Wozy International MaxxPro są produkowane od 2007 r., kiedy też pojawiły się pierwsze prototypy maszyn. Dziś z fabryk należących do Navistar Defense i Plasan Sasa (firma odpowiedzialna za produkcję pancerza) wyjechało łącznie ponad siedem tysięcy pojazdów.

Jednostkę napędową w tych amerykańskich pojazdach stanowi silnik MaxxForce, który generuje moc na poziomie 330 KM i rozpędza maszynę do 130 km/h. Długość wozu to natomiast ok. 7 m, 2,5 m szerokości i 3 m wysokości. 35-centymetrowy prześwit pozwala pokonywać MaxxPro przeszkody w nieutwardzonym terenie. Uzbrojenie jednostki stanowi z kolei zamontowany nad przedziałem desantowym dla 7-osobowej grupy karabin maszynowy Browning kal. 12,7 mm.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski