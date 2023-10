Program FARA, czyli "wykryj i zniszcz". Tak wygląda przyszłość wojskowych śmigłowców

W lipcu 2022 roku koncern Bell oficjalnie zaprezentował prototyp śmigłowca 360 Invictus. Ponad rok później to samo zrobił Sikorsky, przedstawiając prototyp śmigłowca Raider X. Obie maszyny – choć budziły zainteresowanie swoim wyglądem i potencjalnymi możliwościami – pokazano publicznie bez kluczowego elementu.

Jest nim docelowy, nowatorski napęd, czyli silnik T901. Ma on zastąpić używane m.in. przez śmigłowce Apache czy Black Hawk silniki T700 i częściowo ujednolicić tę kwestię we flocie amerykańskich śmigłowców bojowych .

Oznacza to, że zarówno Bell jak i Sikorsky mogą rozpocząć przygotowania, aby przygotować swoje prototypy do decydującego starcia: zaplanowanych na 2024 rok testów w locie . Jaką rolę przewidziano dla zwycięzcy?

AH-64 Apache to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny śmigłowiec szturmowy świata. Zbudowany aby zatrzymać masy sowieckich czołgów w Europie, swoje możliwości pokazał w innym rejonie świata, podczas Operacji Pustynna Burza niszcząc czołgi Saddama Husajna.

Szeroko rozpoznawalny i znany Apache przez długi czas miał jednak znacznie mniej efektownego, a zarazem niezbędnego do skutecznego działania pomocnika. Był to mały, niepozorny śmigłowiec OH-58D Kiowa Warrior. Mimo niewielkich rozmiarów i symbolicznego uzbrojenia, przez dziesięciolecia maszyna ta pełniła bardzo ważną rolę.

Uniwersalny i doraźnie dostosowany do swojej roli OH-58D Kiowa Warrior był jednak daleki od ideału, więc a plany zastąpienia go inną maszyną kreślono już w latach 90. To właśnie z myślą o zastąpieniu OH-58D zaprojektowano takie maszyny jak ARH-70 Arapaho czy RAH-66 Comanche.