Od Salamandry do Kruka. Wyboista droga do polskich śmigłowców szturmowych

Nie potrzebowały pasów startowych, mogły lądować w przypadkowym terenie lub na pokładach okrętów, a do tego mogły latać nisko i wolno, co w wielu przypadkach było pożądane i nieosiągalne dla ówczesnych samolotów. Te zalety śmigłowców dostrzeżono już w czasie II wojny światowej.

Dopiero w czasie wojny wietnamskiej okazało się, że amerykańskie wojsko potrzebuje czegoś bardziej wyspecjalizowanego: śmigłowca zbudowanego od podstaw do walki, bez kompromisów wynikających z wykonywania innych zadań.

Nie była to konstrukcja całkowicie nowa – helikopter bazował na uniwersalnym modelu Bell UH-1 Iroquois, z którego zapożyczono m.in. układ napędowy. Pod względem zastosowanych rozwiązań, zadań czy nawet wyglądu, maszyna różniła się jednak radykalnie od protoplasty.

Kluczową różnicą był brak przestrzeni ładunkowej i przeprojektowanie kabiny załogi. Wąski (miał mniej niż metr szerokości!) kadłub zmniejszał opory, pozwalał latać szybciej, a zarazem sprawiał, że od przodu śmigłowiec stanowił mniejszy cel, a więc trudniejszy do trafienia.

Jakie cechy mają współczesne maszyny szturmowe? Kluczowy jest podział zadań – dwuosobowa załoga zajmuje miejsce w kabinie w układzie tandem. To rozwiązanie, w którym fotele nie są umieszczone obok siebie, ale jeden za drugim. Tylne stanowisko, miejsce pilota, umieszczone jest nieco wyżej.

Poniżej znajduje się miejsce operatora uzbrojenia, odpowiedzialnego przede wszystkim za broń kierowaną. Przede wszystkim, bo choć istnieje podział zadań, wiele funkcji jest wymiennych i obaj członkowie załogi mają do nich dostęp.

Jest to możliwe m.in. z uwagi na umieszczenie najcięższych elementów – silnika lub silników – nie bezpośrednio nad pilotami, ale przesunięciu ich do tyłu, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia kabiny w przypadku twardego lądowania.