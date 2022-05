W praktyce oznacza to, że wybór śmigłowca uderzeniowego dla Polski został ograniczony do dwóch typów maszyn: Bell AH-1Z Viper i Boeing AH-64 Apache.

AH-64 został zoptymalizowany do misji NOE (Nap Of the Earth), podczas których śmigłowiec operuje na minimalnej wysokość, z wykorzystaniem rzeźby terenu, co utrudnia jego wykrycie i zwiększa szanse na przetrwanie. Zalety Apache’a doceniło wielu odbiorców – różne wersje tej maszyny są eksploatowane w 17 krajach. Apache jest także jednym z dwóch typów śmigłowców, które bierze pod uwagę Polska.