Produkcja czołgów wraca do Polski. OBRUM i broń pancerna przyszłości

Jego budżet to niemal 8 mld euro, z czego 2,65 mld przeznaczono na badania naukowe, a 5,3 mld na prace rozwojowe. To ważny sukces, będący zwiastunem zmian, zachodzących stopniowo w polskim przemyśle obronnym.

"Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OBRUM został zakwalifikowany i ogłoszony przez czołowych europejskich partnerów idealnym kandydatem do udziału we wspomnianym programie opracowania europejskiego czołgu. Kilka dni temu zapadły decyzje dotyczące finansowania realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej tego strategicznego dla Europy projektu" – głosi komunikat gliwickiej spółki .

Doceniając sukces, jego znaczenie jednak traktować z dozą sceptycyzmu, wynikającego z dotychczasowych losów ponadnarodowych, europejskich programów czołgowych . Choć są ogłaszane od kilkudziesięciu lat, finalnie – co do tej pory jest regułą – na skutek rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami uczestniczących państw kończą się fiaskiem.

Wystarczyła niepełna dekada, by budowane przez dziesięciolecia zdolności zostały utracone, czego ponurym przykładem jest los polskiego podwozia do Kraba – mimo podejmowanych od początku XXI wieku prób polski przemysł nie był w stanie go zbudować, co zakończyło się w 2014 roku kupieniem w Korei Południowej licencji na podwozie K9 z silnikiem niemieckiego koncernu MTU.