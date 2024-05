Europa inwestuje w obronność. Chce mieć zaawansowane czołgi podstawowe

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy znaczne środki na rozwój ponad 50 międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Wśród nich są projekty budowy nowoczesnych czołgów podstawowych MARTE (Main ARmored Tank of Europe) i FMBTech (Technologies for existing and Future MBTs), korwety, systemów powietrznych, a także laserowej broni energetycznej. Co to za projekty?