Produkcja czołgów wraca do Polski. Powstaną setki nowych K2PL

1000 czołgów K2 ma trafić do polskich sił zbrojnych. Zgodnie z umową ramową, 180 maszyn w wersji K2 zostanie dostarczona przez Koreańczyków. Pozostałe 820 egzemplarzy ma powstać w wersji K2PL, z czego – o ile ambitne plany uda się zrealizować – około 500 zostanie wyprodukowana w Polsce.

Przygotowania do uruchomienia produkcji "polskich" K2 oznaczają zarazem ponowne uruchomienie w Polsce produkcji czołgów. Po II wojnie światowej Polska produkowała, korzystając z radzieckiej licencji, czołgi T-34, T-55 i T-72, a następnie zmodernizowaną wersję tego ostatniego, czyli PT-91 "Twardy" .

W niedalekiej przyszłości zmieni się to za sprawą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Jak zauważa serwis Defence24 , choć WZM będzie odpowiadać za końcowy montaż czołgów, w ich produkcję będzie zaangażowanych znacznie więcej polskich przedsiębiorstw, m.in. H. Cegielski-Poznań (korpus), PZL-Kalisz (zawieszenie). W Polsce produkowane będą także armaty 120 mm i pozostałe uzbrojenie, jak karabiny maszynowe .

Plan zakłada, że pierwszy wyprodukowany w Polsce czołg K2PL opuści linię produkcyjną w 2026 roku. Będzie to oznaczać, że Polska dołączyła do zaledwie dwóch państw w Europie, zdolnych do produkcji czołgów – Niemiec produkujących Leoparda 2 i Turcji, produkującej czołgi Altay.