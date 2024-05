Polski moździerz dla amerykańskiej armii. M120 Rak przed wielką szansą

Choć PGZ nie ujawnia dodatkowych informacji, oznacza to wielką szansę dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i producenta moździerza M120 Rak, Huty Stalowa Wola .

Wynika ona z faktu, że Pentagon poszukuje broni, którą mógłby zastąpić eksploatowane obecnie moździerze M1064 i M1129. W obu przypadkach jest to sprzęt znacznie mniej nowoczesny od polskiego.

M1064 to zmodyfikowany transporter gąsienicowy M113 , a M1129 – kołowy Stryker . Przewożą one zwykły, ładowany od strony wylotu lufy moździerz 120 mm, który może strzelać przez otwierany dach przedziału ładunkowego.

Polski M120 Rak to jeden z niewielu – obok m.in. fińskiego moździerza AMOS/NEMO – eksploatowanych na świecie moździerzy automatycznych. Moździerz wraz z automatem ładowania jest w ich przypadku umieszczony w wieży , która może zostać posadowiona na różnego rodzaju podwoziach – od transporterów kołowych, poprzez gąsienicowe, po pokłady okrętów.

Zasięg ognia Raka to maksymalnie 12 km. Moździerz może wystrzelić do 8 pocisków na minutę, a jego ważną zaletą jest szybkie przejście z położenia marszowego w bojowe (30 sekund) i na odwrót (15 sekund), co umożliwia szybką zmianę pozycji po oddaniu strzału.