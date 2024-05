Eurotank nie dla Polski. Francja i Niemcy podzieliły się produkcją czołgu MGCS

MGCS to program budowy czołgu przyszłości nazywanego niekiedy Eurotankiem, który ma zastąpić Leoparda 2 i Leclerca. Według bardzo ogólnych założeń, masa nowej maszyny ma nie przekraczać 50 ton, a jej uzbrojeniem będzie umieszczona w bezzałogowej wierzy armata kalibru 130 lub 140 mm .

Mimo niższej od aktualnie eksploatowanych czołgów masy, nowy sprzęt ma zapewnić znacznie większe możliwości przetrwania na polu walki. Będzie to wynikiem wzrostu świadomości sytuacyjnej załogi, rozwiniętym cechom stealth, a także systemom walki radioelektronicznej, jak również pasywnej i aktywnej obrony. MGCS ma mieć hybrydowy układ napędowy zapewniający bardzo wysoki współczynnik mocy do masy, wynoszący co najmniej 36 KM/t.