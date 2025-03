We Francji ruszają zbrojenia. Szykują się zamówienia na okręty i myśliwce

Treść pochodzi od naszego partnera i została opublikowana w ramach programu WP Kreator

Jako pierwsze mają zostać zamówione nowe okręty wojenne i myśliwce. Sygnał do wzmocnienia obrony dał francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu, który poprzez serię wpisów w serwisie X i wywiady prasowe wezwał do przyspieszenia zbrojenia się dla obrony Francji, Ukrainy i całej Europy. Inicjatywa ma związek z wezwaniami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa skierowanymi w kierunku państw europejskich, aby te wzięły większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, a także jego zbliżeniem z Rosją.

Francja powinna wzmocnić przemysł obronny

Francja jest kolejnym krajem po Danii, które zapowiedziało wzrost wydatków obronnych po ostatnich wystąpieniach Donalda Trumpa. Zwiększenie siły obrony to nie jedyny cel ministra Lecornu. Stwierdził on, że francuski przemysł obronny powinien nawiązać kooperację z przedsiębiorstwami ukraińskimi i zacząć masowo produkować to, czego Ukraina potrzebuje do obrony. Pozwoli to nie tylko zrealizować cele polityczne i wojskowe, ale będzie korzystne również dla francuskiej gospodarki.

Priorytetem Lecornu jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych tak, aby mogły stawić czoła różnym zagrożeniom na kilku osobnych teatrach działania. Dlatego w pierwszej kolejności planowane jest zamówienie 20-30 wielozadaniowych samolotów bojowych Rafale. Francja regularnie zamawia te nowoczesne myśliwce w coraz nowszych wersjach. W tej chwili w produkcji jest seria 39 myśliwców w wariancie F4.1, a zamówione zostały kolejne 42 Rafale w jeszcze nowszej odmianie F4.2. Spośród nich 30 zwiększy stan poosiadania francuskiego lotnictwa, a 12 będzie stanowiło uzupełnienie za samoloty sprzedane Chorwacji. Ich dostawy zakończą się w 2032 r.

Francja potrzebuje nowych samolotów

Nie wiadomo, w jakiej wersji zostaną zamówione myśliwce wspomniane przez ministra Lecornu. Czy będą to dotychczasowe Rafale F4.2 czy będące jeszcze w opracowaniu Rafale F5, które mają być gotowe około 2035 r. Pod wieloma względami będzie to właściwie nowy samolot wyposażony w znacznie szybsze komputery, łącza danych i przystosowany do współpracy z trudno wykrywalnymi dronami bojowymi. Będzie to samolot pośredni pomiędzy dzisiejszymi myśliwcami generacji 4+, a maszyną nowej generacji opracowywaną wspólnie z Niemcami w ramach programu FCAS.

Rafale jest wyposażony w radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym RBE2 , który oferuje doskonałą detekcję i śledzenie celów w trudnych warunkach, w tym w czasie walki elektronicznej. W wersji F4.2 poprawiono także system samoobrony SPECTRA, który integruje czujniki podczerwieni, zakłócanie radarów oraz systemy przeciwdziałania rakietom, zapewniając samolotowi większą odporność na zagrożenia. W zakresie uzbrojenia, F4.2 może korzystać m.in. z nowoczesnych rakiet MICA (średniego zasięgu) oraz Meteor (dalekiego zasięgu), a także bomb kierowanych AASM i pocisków manewrujących SCALP EG do ataków na cele lądowe. Do tego dochodzi pocisk ASMP-A uzbrojony w głowicę jądrową.

Pięć nowych fregat wkrótce trafi do marynarki francuskiej

Jeśli chodzi o okręty wojenne to w tej chwili Francja oczekuje na dostawę pięciu fregat typu FDI. Pierwsza z nich, Amiral Ronarc’h, jest już zbudowana i przechodzi próby, ma zostać przekazana marynarce wojennej jeszcze w tym roku. Dostawy wszystkich mają się zakończyć w 2030 r.

Nie wiadomo o jaki typ fregat miał na myśli minister Lecornu zapowiadając zakup trzech dodatkowych jednostek. Mogą to być albo dodatkowe okręty typu FDI albo kolejne fregaty typu FREMM. Opracowanie jednostek zupełnie nowego typu jest mało prawdopodobne biorąc pod uwagę pilność wzmocnienia francuskich sił zbrojnych.

Francuska marynarka wojenna wykorzystuje w tej chwili dwa warianty fregat FREMM: Aquitaine, który jest zoptymalizowany do zwalczania innych okrętów i celów lądowych uzbrojony m.in. w 16 pocisków manewrujących MdCN i 16 pocisków przeciwlotniczych rodziny Aster oraz Alsace, który jest zoptymalizowany do obrony przeciwlotniczej. Ten drugi jest pozbawiony pocisków manewrujących, za to uzbrojony w 32 pociski rodziny Aster. Z kolei fregaty typu FDI są uzbrojone w 32 wyrzutnie dla pocisków Aster, osiem wyrzutni pocisków Exocet, dwie potrójne wyrzutnie torped, śmigłowiec pokładowy i uzbrojenie artyleryjskie.