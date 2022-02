F-15 w polskiej bazie w Łasku. Amerykanie przysłali jeszcze więcej myśliwców

14 lutego 2022 r. w bazie lotniczej w Łasku wylądowało 8 samolotów myśliwskich F-15, które dołączą do natowskiego programu Baltic Air Policing. Co potrafią te samoloty i jakie jest ich zadanie?

8 ton przenoszonego uzbrojenia, zasięg ponad 4,6 tys. km i imponująca prędkość, przekraczająca Mach 2,5. Osiągi F-15, które przyleciały do bazy w Łasku prezentują się imponująco. W polskiej bazie lotniczej stacjonuje już 12 maszyn tego typu.

To wsparcie dla czterech polskich i czterech duńskich F-16, odpowiedzialnych za obronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, którym towarzyszy sześć maszyn F-15E Strike Eagle, stacjonujących na Łotwie. Oznacza to, że natowskie siły skierowane do programu Baltic Air Policing wzrosły do 26 maszyn.

50-letnia konstrukcja

Samoloty, które przyleciały do Polski to F-15 w wersji C i D (dwumiejscowa). W przeciwieństwie do uderzeniowego wariantu Strike Eagle, F-15C/D to maszyny wyspecjalizowane w wywalczaniu przewagi powietrznej.

Choć zostały zaprojektowane na przełomie lat 60. i 70., i oblatane w 1972 r., dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacjom to obecnie wciąż jedne z najskuteczniejszych samolotów myśliwskich świata. F-15 nie tylko pozostają w służbie, ale - choć po długiej przerwie - nadal są produkowane!

Uzbrojenie F-15

Maszyny tego typu mogą przenosić bardzo dużo uzbrojenia, którego łączna waga przekracza 7 ton (wersja E – ponad 10 ton). Dla wersji C/D składają się na nie przede wszystkim rakiety powietrze-powietrze różnej klasy i przeznaczenia:

AIM-9 Sidewinder,

AIM-7 Sparrow (wycofane z zastosowań bojowych, używane podczas treningu),

AIM-120 AMRAAM.

Uzupełnieniem rakiet jest zamontowane w kadłubie, sześciolufowe 20-mm działko systemu Gatlinga, M61A1 Vulcan, z zapasem 940 nabojów.

Pod względem przenoszonego arsenału starsze F-15 górują nad najbardziej zaawansowanymi maszynami, jak F-22 Raptor czy F-35 Lightning II, ponieważ ich możliwości nie zostały ograniczone na rzecz cech stealth. Standardowo myśliwskie F-15 przenoszą do 8 rakiet powietrze-powietrze, choć w najnowszej wersji F-15EX ładunek ten zwiększono do rekordowych 24 pocisków.

Skuteczność F-15 w walce

Wyspecjalizowane w walce powietrznej maszyny mają imponujące statystyki zwycięstw do strat: F-15 pilotowane przez lotników z różnych krajów zestrzeliły do tej pory co najmniej 104 samoloty przeciwnika przy zerowych stratach własnych.

Ze względu na sukcesy w walce z radzieckimi, w latach 80. wysoko ocenianymi MiG-ami 25 (w kodzie NATO: Foxbat), zyskały także przydomek "Foxbat killer". O jakości konstrukcji dobitnie świadczy fakt, że pewien izraelski F-15 był w stanie bezpiecznie wylądować bez jednego skrzydła.

Czym jest Baltic Air Policing

Baltic Air Policing to rozpoczęty w 2004 roku program NATO, którego celem jest obrona przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje ten nie dysponują własnym lotnictwem myśliwskim, dlatego państwa sojusznicze przejmują to zadanie.

W praktyce polega to na rotacyjnym przebazowaniu samolotów 9zazwyczaj czterech) do bazy w Szawlach na Litwie i Ämari w Estonii. Dodatkowe maszyny natowskie stacjonują także podczas niektórych zmian w polskiej bazie lotniczej w Malborku.