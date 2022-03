Rosyjski czołg z dodatkową ochroną. Został zniszczony przez Ukraińców

Serwis Defence24 słusznie zauważa , że w przypadku czołgu z systemem Drozd możemy wręcz mówić o konstrukcji eksperymentalnej. Próba wzmocnienia pojazdu należącego do 4. Gwardyjskiej Kantemirowskiej Dywizji Pancernej okazała się jednak nieskuteczna w starciu z Ukraińcami. Chociaż nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zniszczenia czołgu, efekty jego pojedynku z obrońcami można zobaczyć na jednym z poniższych zdjęć.

Wiadomo natomiast, że zniszczony pojazd to prototypowy T-80UM2. To właśnie ten czołg jest wyposażony w system 1030M Drozd. Projekt samego T-80 został opracowany w czasach ZSRR w Zakładach Kirowskich z Leningradu (obecnie Sankt Petersburg).

Masa T-80 waha się pomiędzy 42,5 a 46 t. Na drodze osiąga on prędkość do 70 km/h, a w terenie do 48 km/h. Zasięg czołgu wynosi 335 km lub 440 km, jeśli zastosuje się dodatkowe zbiorniki paliwa. W najnowszym wariancie t T-80BWM zasięg został zwiększony do 500 km.