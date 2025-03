Polska pomaga Ukrainie. Na front dotarły kolejne czołgi T‑72

Polska przekazała Ukrainie kolejną partię zmodernizowanych czołgów T-72, co stanowi część 46. pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego 24 lutego 2025 r. Jak podaje "Army Recognition", liczba przekazanych czołgów nie została ujawniona, ale szacuje się, że może to być nawet ok. 60 jednostek. Niektóre z nich dotarły już na linie frontu.