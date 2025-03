Kolejny sojusznik pomoże Ukrainie. Przekaże abramsy

Decyzja Australii spotkała się z mieszanymi reakcjami. Ukraińscy urzędnicy wyrazili wdzięczność za wsparcie, podczas gdy rosyjskie media krytykują dostawy, twierdząc, że czołgi nie dorównują nowoczesnej broni Rosji. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę, że czołgi Abrams, choć skuteczne, wymagają konserwacji, a to może stanowić wyzwanie dla Ukrainy. Zachodni sojusznicy, w tym Australia, zobowiązali się jednak do wsparcia Ukraińców w zakresie szkolenia i napraw.

M1A1 Abrams to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i zaawansowanych czołgów na świecie, który od lat pozostaje symbolem potęgi amerykańskich wojsk pancernych. Jego historia sięga lat 80., kiedy to armia USA postanowiła udoskonalić pierwotny model M1 Abrams, zwiększając jego siłę ognia i odporność na współczesne zagrożenia. Wersja M1A1 została wyposażona w nową armatę gładkolufową kalibru 120 mm, produkowaną na licencji niemieckiego Rheinmetalla. W porównaniu do wcześniejszej wersji z armatą 105 mm oznaczało to znaczący wzrost skuteczności w zwalczaniu celów opancerzonych.