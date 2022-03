System Pancyr-S1. Ukraińcy przejęli od wroga groźną broń

Nowoczesna rosyjska broń została przejęta przez ukraińską obronę terytorialną w okolicach Basztanki na południu kraju. Zdaniem Ukraińców zdobyczny Pancyr-S1 ma być w pełni sprawny. Witalij Kim , szef administracji położonego na południu kraju obwodu mikołajowskiego, uciął jednak pojawiające się doniesienia medialne, że broń ta może posłużyć obrońcom. Według jego słów jest to trzeci taki system zdobyty od początku inwazji. Podobnie jak poprzednie ma zostać zniszczony.

Pancyr-S1 to rosyjski samobieżny zestaw przeciwlotniczy mogący razić cele na pułapie ok. 15 km. System jest montowany na podwoziu kołowym lub gąsienicowym, a dzięki radiolokatorom i systemom kierowania ogniem może działać autonomicznie. Na wyposażenie armii wszedł w latach 90. jako naziemny system obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu.

Pierwszym użytkownikiem Pancyr-S, co może być pewnym zaskoczeniem, nie była jednak Rosja, ale ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie). System jest wyposażony zarówno w pociski rakietowe, jak i szybkostrzelne działka. Zestaw ten, jak pisał Łukasz Michalik , nie sprawdził się jednak podczas walk w Syrii. Rosyjska broń – zarówno Pancyr-S1, jak i S-400 Triumph – nie sprawdziła się wówczas w starciu z izraelskimi samolotami i rakietami.

Prawdopodobieństwo trafienia w cel jedną rakietą jest nie mniejsze niż 0,7 przy czasie reakcji 4–6 sekund. System ma budowę modułową, co umożliwia szybką i łatwą wymianę dowolnej części. W nowszej wersji Pancyr-S1M zwiększono pułap rażenia celów do 18 km. Zasięg rakiet (w zależności od wariantu) wynosi od 20 do 30 km, a ich prędkość oscyluje w granicach pomiędzy 4700 a 6100 km/h. Pociski są wyposażone w 20 lub 25-kilogramową głowicę.