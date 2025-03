Inwazyjne szkodniki. Azjatyckie szerszenie zagrażają ekosystemom Europy

Analiza próbek owadów z Francji, Hiszpanii, Jersey i Wielkiej Brytanii ujawniła, że ich dieta jest niezwykle zróżnicowana. Oprócz pszczół miodnych, szerszenie polują na osy, muchy, chrząszcze, motyle, ćmy, a nawet pająki. Szerokie spektrum ofiar sprawia, że pojawienie się szerszeni a nowych terytoriach znacząco wpływa na środowisko, co potwierdza badanie opublikowane w "Science of The Total Environment".