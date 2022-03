Pancerz reaktywny, czyli dlaczego rosyjskie czołgi są obłożone "wytłoczkami na jajka"

Czołg z uszkodzonymi elementami pancerza, z którego wysypują się "wytłoczki na jajka" może wydawać się kolejnym wojennym kuriozum. W tym przypadku nie jest to jednak desperacki pomysł na wzmocnienie ochrony , ale element konstrukcyjny pancerza reaktywnego.

Widoczne na fotografiach "wytłoczki" faktycznie przypominają foremki do przechowywania jajek, jednak ich obecność w czołgowym pancerzu jest uzasadniona. Są to elementy dystansowe , oddzielające od siebie kolejne warstwy w pakiecie pancerza reaktywnego.

Widoczne na zdjęciu zasobniki przypominają plecaki, ale to tzw. miękkie moduły, dołożone w celu wzmocnienia poziomu ochrony i pozwalające na szybką wymianę (choć na zdjęciu widać, że z jakiegoś powodu są one - poza "wytłoczkami" - puste). Pancerz tego typu to współcześnie standardowa osłona rosyjskich czołgów.