Ukraina - Stalingrad Putina. Straty, które rzuciły Rosję na kolana

Dane o rosyjskich stratach, publikowane regularnie przez Ukrainę, pokazują skalę rosyjskich problemów. Po pół roku walk to 45 tys. zabitych, niemal 2 tys. czołgów, ponad 1000 systemów artyleryjskich, 4300 różnych pojazdów opancerzonych, co najmniej 260 wyrzutni rakiet… Wszystko to buduje obraz krwawej i kosztownej wojny, w którą Putin uwikłał swój kraj.

Wojna w Ukrainie zmieniła tę sytuację. Do ataku na sąsiada Rosjanie rzucili to, czym faktycznie dysponują i co stanowi wyposażenie ich armii, w tym sprzęt eksperymentalny czy wyprodukowany w niewielkiej ilości.

Działa to, rzecz jasna, w obie strony. Rosjanie też polują na zachodni sprzęt i wszelkie możliwe dane. Efekty rosyjskich łowów są jednak znacznie skromniejsze. Wynika to z faktu, że to Zachód dyktuje warunki – wysyła do Ukrainy nie to, czym aktualnie musiałby walczyć, ale to, co chce wysłać. Czyli np. starsze, choć wciąż skuteczne, wersje używanej broni.