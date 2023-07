Na tropie skażenia radioaktywnego. WC-135R Constant Phoenix w Europie

WC-135R Constant Phoenix to specjalistyczny samolot, przeznaczony do badania próbek atmosfery. Jego zadaniem jest wykrywanie eksplozji nuklearnych, a Stany Zjednoczone zdecydowały się na przebazowanie do Europy jednej z dwóch posiadanych maszyn tego typu. Co potrafi WC-135R Constant Phoenix i jakie są jego zadania?