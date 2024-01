Pocisk Spike NLOS. Apache zniszczy cel odległy nawet o 32 km

Amerykanie chcą wyposażyć swoje śmigłowce Apache w broń, która pozwoli na niszczenie celów spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej. Stosowane obecnie pociski Hellfire mają zasięg ok. 8 km, a ich następcy – pociski AGM-179 JAGM – ok. 16 km. Zastosowanie nowych pocisków Spike NLOS pozwoli na zwiększenie tego dystansu dwukrotnie, aż do 32 km .

Spike NLOS to najbardziej zaawansowany pocisk z rodziny Spike. Oznaczenie NLOS (Non Line Of Sight) wskazuje, że może być odpalany w sytuacji, gdy jego użytkownik nie widzi celu. To pomocne np. w sytuacji, gdy atakowany jest cel znajdujący się np. po drugiej stronie wzniesienia czy ukryty za jakąś zasłoną. Możliwości Spike NLOS są jednak znacznie większe.