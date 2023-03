Pociski AGM-114 Hellfire to broń produkowana od 1982 r., ciągle udoskonalana i modernizowana przez USA. Początkowo opracowano ją z myślą o niszczeniu celów opancerzonych. Łukasz Michalik zwrócił uwagę, że w takiej właśnie roli broń sprawdziła się podczas operacji "Pustynna Burza". AGM-114 Hellfire wykorzystano do zlikwidowania wielu rosyjskich czołgów, z których korzystała armia Saddama Husajna. Na przestrzeni lat powstawały nowe wersje, spełniające rosnące wymogi amerykańskiej armii.

Przykładem jest, chociażby wariant AGM-114R9X . Te precyzyjne pociski uderzają w cel i nie niszczą go wybuchem, ale wysuwanymi ostrzami. Zniszczenie celu kinetycznie minimalizuje ryzyko postronnych ofiar i tworzenia zbędnych zniszczeń. Przykładowo, pocisk ten może zabić kierowcę samochodu, nie raniąc siedzącego obok pasażera. Tak, jak miało to miejsce podczas likwidacji jednego z liderów Al-Ka'idy, Achmeda Hasana al-Masri.

Wariant AGM-114R2 produkowany od 2012 r., który planuje zakupić Polska, jest jednym z najnowszych w rodzinie pocisków Hellfire. Znany również jako Hellfire Romeo, integruje w sobie możliwości wcześniejszych modeli. Przykładowo, można go wystrzelić z większej wysokości, niż miało to miejsce w poprzednich wariantach. Jest to możliwe za sprawą lepszych systemów nawigacyjnych i naprowadzających. Hellfire Romeo wykorzystuje półaktywne naprowadzanie laserowe SAL (semi-active laser). Jego wielozadaniowa głowica bojowa pozwala na pokonywanie szerokiej gamy celów i może być wystrzeliwany z różnych platform powietrznych, morskich i naziemnych. Zasięg pocisku o masie 49 kg i długości 180 cm, mogącego poruszać się z prędkością 1,3 Ma, szacuje się na 8 km.