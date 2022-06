Niemieckie Panzerhaubitze 2000 trafiły na front. To broń o wyjątkowych możliwościach

Na początku maja 2022 roku Niemcy podjęli decyzję o wsparciu Ukrainy – do walczącego kraju miało trafić 7 egzemplarzy Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), co razem z pięcioma holenderskimi haubicami tego typu oznacza wsparcie Ukrainy 12 sztukami tej broni.

Choć skala niemieckiej pomocy dla Ukrainy jest przedmiotem krytyki, nawet kilka PzH2000 stanowi – dzięki imponującym możliwościom tej broni – istotne wsparcie. Co potrafi Panzerhaubitze 2000?

W przypadku zwykłej amunicji jest to ok. 35 km, pociski z gazogeneratorem dolecą na 45–47 km, a przy zastosowania amunicji z dodatkowym napędem, jak pociski M2005 V–LAP, PzH2000 ostrzelała cel odległy aż o 67 km.

Automatyzacja i wysoka szybkostrzelność przełożyły się na możliwość strzelania w trybie MRSI (ang. multiple round simultaneous impact). Oznacza on wystrzelenie przez jedną haubicę kilku pocisków w taki sposób, aby uderzyły w cel w tym samym czasie.

Jest to możliwe dzięki kilku cechom PzH200. Kluczową jest tu duża szybkostrzelność: haubica może prowadzić ciągły ostrzał z szybkością 10 pocisków na minutę, ale kilka pierwszych może wystrzelić znacznie szybciej – 3 pierwsze pociski w ciągu 10 sekund.

PzH2000 spełnia te trzy warunki i może ostrzelać cel tak, aby jednocześnie spadło na niego od trzech do – w sprzyjających warunkach, na dystansie ok. 17 km – nawet pięciu pocisków. Nie daje to przeciwnikowi czasu na przeciwdziałanie, ukrycie się czy zmianę pozycji.