Duży kontrakt na Eurofightery. Klientem jest Hiszpania

Hiszpania jest jednym z państw programu Eurofighter Typhoon, gdzie dochodzi do końcowego montażu samolotów. Dostawy zamówionych maszyn mają się rozpocząć od 2025 roku i zastąpią one amerykańskie samoloty F-18 Hornet stacjonujące w bazie lotniczej Gando na Wyspach Kanaryjskich.

Korzenie Eurofightera sięgają lat 70. kiedy to Niemcy, Włosi oraz Wielka Brytania postanowiły opracować nowy samolot myśliwski zdolny do rywalizacji z amerykańskimi F-16, F-15 czy rosyjskimi odpowiednikami pokroju MiG-29, czy SU-27. Do programu w 1980 roku dołączyły Francja, Hiszpania i Włochy, które do opracowywanej koncepcji przyniosły wymóg wersji morskiej, układ kaczki tzw. delta cannard oraz maksymalną masę w okolicy 9,5 tony.