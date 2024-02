Ogromna pomoc Korei Północnej. Dała Rosji więcej amunicji niż UE Ukrainie

Ponadto, jak wskazuje Shin Won-sik, północnokoreańskie fabryki amunicji pracują obecnie na 30 proc. swojej maksymalnej wydajności z powodu braków komponentów. Z kolei Rosja ma płacić Korei Północnej żywnością, surowcami do produkcji amunicji oraz najprawdopodobniej technologią z zakresu lotnictwa i satelitów .

Rosyjscy artylerzyści narzekają , że zasięg tych pocisków potrafi być nawet dwukrotnie mniejszy niż zasięg pocisków rosyjskich bądź irańskich, ładunek prochowy jest nieprzewidywalny, co sprawia, że powtarzalność osiągów pocisków z danej serii produkcyjnej jest zerowa, a amunicja ta charakteryzuje się bardzo dużym współczynnikiem niewypałów.

To sprawia, że wystrzelony z lufy pocisk, jeśli nie wybuchnie przy strzale lub spadnie na pozycje Rosjan, to najprawdopodobniej chybi lub nawet nie eksploduje przy upadku w pobliżu celu. Nie jest to pocieszające dla Rosjan, których systemy artyleryjskie dysponują dużo krótszym zasięgiem niż systemy zachodnie.