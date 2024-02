Ukraina z nowymi rakietami do Gradów. Pochodzą od sojusznika Rosji

Serbowie są bardzo mocno związani z Rosją od lat 90. XX wieku, kiedy to właśnie Rosja ostro potępiała natowską operację Allied Force. Jednakże wydaje się, że władze w Belgradzie prowadzą politykę maksymalizacji zysków z wojny w Ukrainie.

Jest to zachowanie podobne do tego, które prezentowała Bułgaria , która przez długi czas nie deklarowała wsparcia wojskowego dla Ukrainy, jednocześnie pozwalając swojemu przemysłowi zbrojeniowemu na zaopatrywanie Ukrainy w broń i amunicję.

Warto zaznaczyć, że serbskie uzbrojenie już trafiało do Ukrainy, ale w przypadku pocisków moździerzowych, te mogły jeszcze pochodzić z czasów Jugosławii. Teraz natomiast widać rakiety G-2000, które dopiero od kilku lat są prezentowane na targach zbrojeniowych jako nowość. Oznacza to, że serbski producent EDePro mógł je sprzedać do Ukrainy bezpośrednio lub pośrednio.