Zawiążą atomowy sojusz? Kim Dzong-un ogląda jądrowy potencjał Rosji

Władymir Putin w reakcji na zaniepokojenie wyrażone przez Waszyngton i Seul podkreślił, że Rosja "niczego nie naruszy". Mimo tego wizyta Kima wyraźnie jest celowana jako krok mający dokuczyć USA i jego sojusznikom. Nie jest to jednak jedyny powód. Abstrahując od wymiany technologii jądrowej, Korea Północna może być dla Rosji istotnym źródłem (przestarzałej, ale jednak) broni i pojazdów, które Putin może przekierować do swoich oddziałów walczących w Ukrainie. Proawdopodobnie Putin ma też na celu pozyskanie z udziałem Korei Północnej części do broni i rakiet , które w związku z sankcjami stały się w Rosji trudno dostępne.

Podczas wizyty w Knevichi północnokoreański przywódca oglądał pokazywane mu przez ministra Szojgu strategiczne bombowce Tu-160 , Tu-95 i Tu-22M3 , które zdolne są do przenoszenia broni nuklearnej. Minister Obrony zwrócił Kimowi uwagę na znaczny zasięg samolotów w słowach "Może polecieć z Moskwy do Japonii i z powrotem".

Rosjanie chwalili się też przed Kimem rakietami "Kindżał", które określają oni jako "broń hipersoniczną" i choć rzeczywiście w pewnych momentach lotu pocisk ten osiąga prędkości wymagane od broni hipersonicznej (10 razy szybszej od dźwięku), to wiele państw pracujących nad tego typu bronią nie skłania się do nazywania go rzeczywiście "hipersonicznym". W praktyce jest to zwykły pocisk balistyczny wystrzeliwany z samolotu, który może nieść głowice konwencjonalne lub jądrowe. Jego deklarowany zasięg wynosi od 1500 do 2000 km.