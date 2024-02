Ukraińscy eksperci alarmują. Korei Północnej puszczają hamulce

Do 7 lutego 2024 r. Rosjanie wystrzelili w Ukrainie co najmniej 24 północnokoreańskie pociski balistyczne. Przy ich pomocy dokonano 12 uderzeń na siedem regionów atakowanego kraju. Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin podał takie informacje agencji Reuters. Zaznaczył, że "celność północnokoreańskich pocisków jest wątpliwa", ale mimo tego w sumie zabiły one już co najmniej 14 cywilów i raniły 70 kolejnych.