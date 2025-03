Odmówili im Amerykanie. Turcy zwrócili się o samoloty do Europy

To sprawiło, że Ankara musiała znaleźć innego partnera, a tym okazała się Wielka Brytania. Pierwsze plany zakupu Eurofighterów z Wielkiej Brytanii pojawiły się w 2023 roku, ale zostały zablokowane przez Niemcy. Ci ze względu na produkcję części elementów samolotu mają prawo weta, z którego skorzystali.

Brytyjczykom zajęło niemal dwa lata doprowadzenie do jego zniesienia, a warto zaznaczyć od tej sprzedaży ważą się losy fabryki BAE Systems w Warton . Teraz jak podają Turcy , Wielka Brytania przedstawiła propozycję kontraktu na sprzedaż 40 samolotów, który w przyszłości może zaowocować dalszymi zamówieniami.

Eurofighter Typhoon to wszechstronny myśliwiec, który jest dziełem współpracy firm Airbus, BAE Systems i Leonardo. Jego konstrukcja wyróżnia się zastosowaniem skrzydeł w układzie delta oraz usterzenia typu kaczki, co jest rzadko spotykanym rozwiązaniem i dopiero w ostatnich dekadach zyskało na zainteresowaniu. Taka konfiguracja zapewnia doskonałą manewrowość zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach, w tym naddźwiękowych.

Eurofighter Typhoon jest wyposażony w dwa silniki, co pozwala mu osiągnąć maksymalną prędkość 2 Ma, czyli około 2450 km/h. Co więcej, potrafi utrzymać lot z prędkością naddźwiękową bez konieczności użycia dopalaczy, osiągając 1,2 Ma, co odpowiada około 1470 km/h.