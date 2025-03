Fabryka Eurofightera w Wielkiej Brytanii. Może zostać zamknięta z winy Niemiec

Zamknięcie fabryki w Warton nie tylko wpłynęłoby na produkcję Eurofightera, ale także na rozwój myśliwca szóstej generacji Tempest , tworzonego we współpracy z Włochami i Japonią. Utrata tej fabryki oznaczałaby również utratę kluczowych kompetencji. Warto zaznaczyć, że fabryka w Warton nie jest jedynym miejscem produkcji Eurofightera , ponieważ inne kraje konsorcjum, takie jak Niemcy, Włochy i Hiszpania, mają własne linie montażowe.

Ostatnie zamówienie na Eurofightery dla brytyjskich sił powietrznych miało miejsce w 2009 r. i obejmowało 112 maszyn. BAE Systems dostarczało też samoloty do Kataru i Arabii Saudyjskiej, ale dodatkowa umowa na 48 maszyn z Saudami została zablokowana przez niemieckie embargo.

Podobnie, kontrakt na 40 Eurofighterów dla Turcji, z czego część miała być używana, jest blokowany przez Niemcy od dwóch lat ze względu na niemieckie prawo zabraniające eksportu uzbrojenia do państw łamiących prawa człowieka. Niemcy mają prawo weta jeśli w danym systemie znajdują się komponenty niemieckiej produkcji.

Z drugiej strony Wielka Brytania planuje zwiększyć swoją flotę F-35B do 138 maszyn, co może wpłynąć na decyzje dotyczące zakupu kolejnych Eurofighterów. Obecnie Royal Air Force posiadają 48 egzemplarzy F-35B . Decyzje te będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości brytyjskiego przemysłu lotniczego i jego zdolności produkcyjnych.

Eurofighter Typhoon to wielozadaniowy myśliwiec produkowany przez konsorcjum firm Airbus, BAE Systems i Leonardo. Konstrukcyjnie to maszyna oparta o dość rzadko stosowane skrzydła w układzie delta z usterzeniem kaczki pozwalające na bardzo dobrą manewrowość zarówno przy niskich, jak i naddźwiękowych prędkościach. Jest to też maszyna dwusilnikowa mogąca osiągnąć prędkość maksymalną 2 Ma, a także utrzymać lot z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalaczy (1,2 Ma).