Nagrania pokazujące sprzęt przekazany Ukrainie udostępnił m.in. Igor Girkin - agent FSB zaangażowany m.in. w zajęcie przez Rosję Krymu i secesję Doniecka. Pokazany na nich sprzęt to m.in. czołgi Leopard 2. Porzucenie tego sprzętu przez Ukraińców i zdobycie go przez Rosjan może powodować w przyszłości liczne problemy.

O jakości szwedzkiej modernizacji wymownie świadczy fakt, że - według danych zebranych przez Forbesa - każdy z przekazanych przez Szwecję czołgów został już co najmniej raz trafiony przez Rosjan, a niektóre egzemplarze spotkało to wielokrotnie (potwierdzono co najmniej 14 trafień). Mimo tego żaden z czołgów nie został trwale wyeliminowany z walki.