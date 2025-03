Kluczowy system w Ukrainie. Brakuje do niego pocisków

Jak podaje portal Corriere Della Sera ukraiński minister obrony Rustem Umierow zabiega we Włoszech o pilną dostawę przynajmniej 50 pocisków Aster-30 dla użytkowanych w Ukrainie baterii SAMP/T. Ponadto miał on także rozmawiać z głównym kierownictwem spółki Eurosam odpowiedzialnej za ten system.

Drugim źródłem pocisków do tego systemu są Francuzi, ale warto zaznaczyć, że wolumen dostępnych pocisków będzie tutaj siłą rzeczy niższy niż ma to miejsce w przypadku bardziej rozpowszechnionego Patriota .

Ponadto produkcja pocisków Aster-30 też nigdy nie była zbyt duża ze względu na niskie zapotrzebowanie i decyzja o zwiększeniu produkcji zapadła dopiero niedawno, co da efekt dopiero w najbliższych latach. Wystarczy nadmienić, że kontrakt na 700 pocisków z 2023 roku ma zostać rozciągnięty na kilka lat, co nie wskazuje na duże tempo produkcji.

System obrony powietrznej SAMP/T , stworzony we współpracy Francji i Włoch, został wprowadzony do użytku w 2011 roku. Od tego momentu jest uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych systemów na świecie, rywalizując z systemem Patriot na arenie międzynarodowej. SAMP/T zaprojektowano do radzenia sobie z nawet z celami pokroju pocisków balistycznych Iskander-M .

Kluczowym elementem systemu są pociski Aster, które początkowo zaprojektowano do ochrony okrętów. Z czasem jednak, dla wersji Aster-30, opracowano lądową wyrzutnię mieszczącą osiem pocisków, co uczyniło SAMP/T wszechstronnym narzędziem obrony powietrznej. W przeciwieństwie do systemu Patriot, SAMP/T charakteryzuje się kompaktową budową, co umożliwia jego transport na kilku ciężarówkach i wymaga jedynie 14 żołnierzy do obsługi.