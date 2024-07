Amunicja z KRLD. Rosjanie ją przeklinają i zostają przez nią ranni

Rosjanie już dawno wyczerpali swoje zapasy amunicji z czasów ZSRR i mimo zwiększenia lokalnej produkcji nie są w stanie zaspokoić popytu. Stąd muszą się ratować importem z zewnątrz. Do największych zagranicznych dostawców amunicji dla Rosji należy Korea Północna , która ilościowo zapewnia ogromne dostawy.

Sprawcą w takich przypadkach jest najczęściej wadliwa amunicja. Jeśli naboje były przechowywane w nieoptymalnych warunkach, np. przez kilka dekad w wilgoci, mogło dość do degradacji ładunku prochowego i zmiany jego prędkości spalania . Ta musi znajdować się w określonych ramach, ponieważ zbyt szybkie spalanie powoduje ogromny wzrost ciśnienia i działa jak bomba.

Problem jest ten znany m.in. wśród strzelców cywilnych, gdzie zastosowanie prochu pistoletowego spalającego się szybciej przy produkcji amunicji pośredniej do karabinków bywa katastrofalne w skutkach. Zasada jest uniwersalna także dla większych kalibrów.

Drugą opcją jest po prostu zbyt duży ładunek właściwego prochu w naboju niż zakładano, będący skutkiem błędów w produkcji, co także spowoduje eksplozję przy strzale. Można zakładać, że często zagłodzeni pracownicy w północnokoreańskich fabrykach amunicji mogą się pomylić przy dozowaniu prochu do nabojów o jeden lub dwa grany (jeden gram to 15 granów).