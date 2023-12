Zamiast pomóc Ukrainie, trafią na złom. Wielka Brytania wycofuje Eurofightery

Ukraina od miesięcy zabiega o przekazanie jej przez kraje Zachodu starszych samolotów myśliwskich. Obok F-16, których przekazanie zostało już zadeklarowane , na liście maszyn, które mogłyby trafić do Ukrainy znalazły się także Mirage 2000 , JAS-39 Gripen i najstarszy wariant Eurofightera, reprezentowany przez maszyny należące do Tranche 1 – pierwszej serii produkcyjnej o ograniczonych możliwościach.

Samoloty te służą przede wszystkim do treningu pilotów, pełniąc podczas manewrów lotniczych rolę "agresorów". Plany Londynu przewidują jednak, że spośród 30 egzemplarzy 26 zostanie wycofanych do marca 2025 roku , a kolejne cztery samoloty trafią na lotniczą emeryturę w roku 2027.

Wycofanie brytyjskich Eurofighterów wywołuje wiele kontrowersji. Wynikają one z faktu, że samoloty Tranche 1 można zmodernizować do wyższego, bardziej zaawansowanego wariantu. Co więcej, wycofywane samoloty spędziły w powietrzu przeciętnie ok. 2,5 tys. godzin, co stanowi zaledwie nieco ponad 40 proc. przewidzianego dla nich resursu, wynoszącego 6 tys. godzin.