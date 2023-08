Pociski AIM-132 ASRAAM dla Ukrainy. To bat na rosyjskie śmigłowce

Widok jest niecodzienny, ponieważ AIM-132 ASRAAM to produkowane przez koncern MBDA, brytyjskie pociski powietrze-powietrze o zasięgu ponad 25 km. Do tej pory były używane przez brytyjskie samoloty Eurofighter Typhoon i indyjskie SEPECAT Jaguar, a do niedawna także przez australijskie wielozadaniowe maszyny F/A-18A/B Hornet.