Pierwszym jest finalny T-84 Opłot , a drugim jego budżetowa wersja T-84U ukończona 12 sierpnia 2021 r. Ukraina podczas wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją miała posiadać na stanie przynajmniej sześćT-84 Opłot oraz jeden lub dwa egemplarze T-84U. Co ciekawe, maszyny te są ciągle wykorzystywane w walkach i jak dotąd nie potwierdzono żadnej straty. Do tej pory parę razy trafiono je dronami Lancet-3, ale czołgi przetrwały te ataki bez problemów.

Drugą poważną zmianą było zastosowanie ciężkiego dwuwarstwowego pancerza reaktywnego Dupelt, co jest w praktyce dwuwarstwową wersją "Noża" używaną m.in. w czołgach T-64BM . Kostki tego rozwiązania wykorzystują ładunki kumulacyjne , co pozwala na zastosowanie grubszych ścianek kasetek generujących większe odłamki, a sam strumień kumulacyjny potrafi nawet pociąć na kawałki kinetyczne penetratory APFSDS . Dwuwarstwowa wersja "Noża" zapewnia skuteczną ochronę przed pociskami z tandemowymi głowicami kumulacyjnymi.

Ceną za taką ochronę jest jednak znaczny wzrost masy do ok. 51 ton, co jest rekordem w przypadku czołgów poradzieckich. Dla porównania rosyjski T-90M waży 47 ton. Wymusiło to zastosowanie mocniejszego silnika diesla o mocy 1200 KM, aby zachować satysfakcjonującą mobilność. Warto zaznaczyć, że jest to masa zbliżona do proponowanych czołgów przyszłości Europy.