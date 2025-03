Mirage 2000-5F w Ukrainie. Już wykonują działania bojowe

Podobnie do F-16A/B MLU, francuskie samoloty najprawdopodobniej zostały dostarczone do Ukrainy bez wyposażenia zastrzeżonego dla NATO, takiego jak system identyfikacji swój-obcy. Są jednak prawdopodobnie zmodyfikowane do wyższego standardu pokroju np. Mirage 2000-9 jest znanego z zaawansowanego systemu walki elektronicznej, radaru RDY-2 oraz pocisków powietrze-powietrze MICA o zasięgu do 80 km.