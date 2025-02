Mirage-2000 w Ukrainie. Mocarstwo mówi o pomyślnych dostawach

Generał Jérôme Bellanger, szef francuskich sił powietrznych, poinformował, że myśliwce są już operacyjne w ukraińskich siłach zbrojnych i wspierają obronę przestrzeni powietrznej. Choć dokładny harmonogram przyszłych dostaw Mirage-2000 nie został ujawniony, Bellanger zapowiedział, że kolejne myśliwce trafią do Ukrainy w nadchodzących miesiącach. To kontynuacja obietnicy prezydenta Emmanuela Macrona z czerwca 2024 r., kiedy to zapowiedział wsparcie Ukrainy zaawansowanymi myśliwcami.

Pierwsza dostawa została oficjalnie ogłoszona 6 lutego 2025 r. przez ministra obrony Francji Sébastiena Lecornu, który poinformował, że samoloty bezpiecznie dotarły do Ukrainy. Dodał również, że piloci, którzy przeszli szkolenie we Francji, są gotowi do działania. Jak zaznacza Bulgarian Military prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za dostawy, podkreślając ich znaczenie w kontekście niepewności co do przyszłości amerykańskiej pomocy wojskowej. Dokładna liczba dostarczonych maszyn nie została ujawniona. Według wcześniejszych doniesień, planowano jednak przekazanie sześciu takich samolotów.