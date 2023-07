Miliardowe straty i utrata znaczenia. Rosja traci wpływy z handlu bronią

Ten czas odprężenia należy już do przeszłości, a zakupy broni – podobnie jak w czasie zimnej wojny – stały się nie tylko manifestem politycznym, ale także deklaracją przynależności do któregoś z nieformalnych, międzynarodowych bloków.

Warto podkreślić, że zmiany te nie mają charakteru wyłącznie symbolicznego. Zapewne ma on znaczenie, ale liczą się także kwestie bardzo przyziemne: obawy co do zdolności Rosji do wywiązania się z zawartych umów, a także dostępności części zamiennych czy wsparcia eksploatacyjnego.